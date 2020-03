На Филипинима наоружани мушкарац држи 30 талаца (ФОТО/ВИДЕО)

Инцидент се десио у трговачком центру. Према подацима медија, нападач је бивши чувар центра, док су скоро сви таоци – радници истог тог центра.

Полиција води преговоре са нападачем.

WATCH: San Juan Mayor Francis Zamora is now at the V-Mall, Greenhills following a reported shooting incident in the area. | via Boy Santos pic.twitter.com/3trp60ocWI