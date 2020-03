Вучић-Помпео: Америка потребна Србији као пријатељ (ФОТО/ВИДЕО)

- Постоје неки у међународној заједници са којима никад нисте баш начисто на чему сте. Са Американцима све знате. Знам да не мислимо исто о питању статуса Космета, али им хвала на томе што желе да чују Србију и разумију наше проблеме, што нас уважавају. Више од тога не могу да очекујем - рекао је Вучић у Вашингтону.

Он је поновио да је захвалан америчким званичницима што желе да чују званични Београд, што га слушају, уважавају и показују поштовање, преносе београдски медији.

- Ја нисам неко ко се било коме додворава, али сам задовољан због њихове отворености и жеље да од Србије, послије година и деценија у којима ни о једном важном питању нисмо мислили на сличан начин, поново будемо савезници какви смо некада били. То је за Србију од великог значаја - рекао је Вучић.

"Zahvalan sam američkim zvaničnicima na jasnom stavu i na tome što žele da čuju Srbiju i da razumeju naše probleme. Hvala im što nas uvažavaju i pokazuju tu vrstu poštovanja. To je za Srbiju od velikog značaja. Ovde je u pitanju politika postepene izgradnje boljih odnosa, zamolio sam našeg domaćina gospodina @secpompeo da razumeju poziciju Srbije i da nam pomognu da različitim mehanizmima našu ekonomiju i našu politiku i sve druge sfere unapređujemo zajednički. Da polako gradimo odnose prijateljstva i poverenja. Amerika nam je potrebna kao prijatelj. Važno je da gledamo u budućnost." . . . " I am grateful to US officials for their clarity, willingness to listen and receptive attitude towards our problems. During the entirety of our trip to the US, we were welcomed and always treated with respect – key to building better relations. I asked our host @secpompeo to understand Serbia’s position and support us as we work to strengthen our economy and improve our policies. We need America as an ally and we are working together to slowly build up the relations of friendship and trust. As we continue to thrive, it is important that we continue to look to the future." - President of the Republic of Serbia Aleksandar Vučić met with the US Secretary of State @secpompeo

A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) on Mar 2, 2020 at 5:20am PST