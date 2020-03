Брисел шаље снаге на грчко-турску границу (ФОТО/ВИДЕО)

- Ситуација на нашој граници није само питање за Грчку, него је и одговорност Европе као цјелине - рекла је Фон дер Лејенова на конференцији за новинаре послије обиласка региона са Мицотакисом и осталим лидерима Уније.

Starting my visit to #Greece to assess efforts to protect the border. Flying along the Evros river to inspect the situation on the Greek-Turkish border along with PM @kmitsotakis, @EP_President David Sassoli, @eucopresident Charles Michel and PM @AndrejPlenkovic. pic.twitter.com/CFboLsSUsr