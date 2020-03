Гренел одговорио Приштини: Нема помоћи Америке ако не укинете таксе

Гренел је то написао на Твитеру одговарајући на писање директора Газете експрес Берата Бузхале који је на тој друштвеној мрежи пренио наводе сарадника премијера привремених приштинских институција Аљбина Куртија.

- Сарадници премијера Куртија су саопштили: "Ричард Гренел је потврдио у телефонском разговору да САД неће престати да пружају економску помоћ било којој области у нашој земљи". Курти је такође рекао да су се "обје стране сагласиле да наставе сарадњу". Ово је супротно ономе што други кажу да је амбасадор Гренел рекао. Много конфузије на локалном нивоу? - упитао је директор Газете експреса, преноси Танјуг.

This is not true. We made clear to Kurti that his decision to keep the tariffs even partially in place were harming Kosovo’s economy - and that the US would not waste our assistance if Kosovo’s leadership kept harming its people this way.