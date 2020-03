Кина: Вирус корона су у Вухан могли донијети амерички војници (ВИДЕО)

- Будите отворени. Обијелоданите податке. САД, дужни сте нам објашњење - написао је он на Твитеру.

1/2 CDC Director Robert Redfield admitted some Americans who seemingly died from influenza were tested positive for novel #coronavirus in the posthumous diagnosis, during the House Oversight Committee Wednesday. #COVID19 pic.twitter.com/vYNZRFPWo3

Он је на тај начин коментарисао изјаву шефа америчког Центра за упозоравање и контролу болести Роберта Редфилда који је саопштио да је у САД било неколико случајева када је људима који су преминули од грипа, потом установљено да су имали вирус корона.

2/2 CDC was caught on the spot. When did patient zero begin in US? How many people are infected? What are the names of the hospitals? It might be US army who brought the epidemic to Wuhan. Be transparent! Make public your data! US owe us an explanation! pic.twitter.com/vYNZRFPWo3