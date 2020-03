Вучић и Меркелова о изазовима у сузбијању вируса корона и о Космету

Вучић и Меркелова су се заузели за скори наставак дијалога с циљем свеобухватног договора о пуној нормализацији односа Београда и Приштине.

Вучић је захвалио Њемачкој и Меркеловој лично за пажњу и бригу за Србију и земље западног Балкана, саопштено је на сајту предсједника Србије.

Он је поручио да ће предузети све неопходне кораке ради успјешног наставка дијалога Београда и Приштине и избјегавања корака који би уназадили међусобне односе како би се остварила конструктивна и отворена атмосфера за преговоре.

Меркелова је поздравила спремност предсједника Србије за почетак дијалога о трговини и нецаринским баријерама између Србије и /самопроглашеног/Косова уз посредовање ЕУ.

Она је поздравила спремност Србије за спровођење Бриселског споразума о интегрисаном управљању административном линијом, чији ће први корак бити пуштање у рад станице Мердаре, при чему је Вучић инсистирао на пуном поштовању и спровођењу свих одредаба Бриселског споразума.

U toku je sastanak putem video-konferencijske veze predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i nemačke kancelarke @bundeskanzlerin.

