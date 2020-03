Из Норвешке пет милиона евра Србији за борбу против вируса корона (ФОТО)

Вучић је захвалио Норвешекој, истакавши да је веома значајно што су норвешки пријатељи пронашли начин да помогну Србији.

- Хвала им за љубав и пажњу коју показују према нашем народу. Надамо се да ће наши норвешки пријатељи успјети да нам обезбиједе 10 респиратора и то би био огроман допринос нашем здравственом систему - написао је Вучић на свом Инстаграм налогу.

Veoma je važno što su naši norveški prijatelji pronašli način da nam pomognu. Hvala im na ljubavi i pažnji koju pokazuju prema našem narodu. Nadamo se da će naši norveški prijatelji uspeti da nam obezbede 10 respiratora i to bi bio ogroman doprinos našem zdravstvenom sistemu. Važno je da sačuvamo živote. Moramo da budemo ujedinjeni u borbi za život. Molim vas da prenesete iskrene pozdrave norveškom narodu! Uveren sam da ćemo uz vašu pomoć i podršku uspeti da prebrodimo ovaj težak period i da pobedimo. Živelo srpsko-norveško prijateljstvo. Živela Srbija!

