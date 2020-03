Земљотрес у Дубровнику (ФОТО)

Епицентар земљотреса, како је објавио црногорски Завод за сеизмологију, био је у Јадранском мору код Дубровника, а његова јачина 2.8 степена по Рицхтеру.

Felt #earthquake (#potres) M2.8 strikes 16 km NW of #Dubrovnik (#Croatia) 1hr 0min ago. Please report to: https://t.co/f6Z8ReOcLv pic.twitter.com/HMmGPHryYy