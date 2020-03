Експлодирао авион у Манили, осморо мртвих (ВИДЕО)

Авион компаније "Лајон ер" превозио је троје медицинских радника, три члана посаде, једног пацијента и једну особу у пратњи пацијента, рекао је Ричард Гордон, сенатор и шеф Црвеног крста Филипина.

Авион је летио из Маниле ка мјесту Ханеда у Јапану и запалио се на крају писте, саопштено је са главног аеродрома у Манили.

UPDATE: According to the @MIAAGovPH, none of the eight passengers survived.



Clarification: the aircraft was not carrying medical supplies as earlier reported. It was a medical evacuation mission bound for Haneda, carrying 6 crewmen, a patient and his assistant. @inquirerdotnet https://t.co/8o9xqYp3kY