Подигнута застава Сјеверне Македоније испред седишта НАТО-а

Сјеверна Македонија 27. марта званично је постала 30. чланица НАТО савеза пошто је инструмент о њеном чланству у Алијанси депонован у америчком Стејт департменту.

Чланице НАТО-а потписале су протокол о пријему Сјеверне Македоније у фебруару 2019. године, након чега су парламенти свих 29 земаља ратификовали одлуку о њеном чланству.

Подизању заставе на јарбол у Бриселу присуствовали су генерални секретар Алијансе Јенс Столтенберг, предсједавајући Војног комитета Алијансе маршал Стјуарт Пич као и Зоран Тодоров, шеф Сталне мисије НАТО-а у Сјеверној Македонији.

Македонска застава такође је подигнута испред Савезничке оперативне команде у Монсу у Белгији и Савезничке команде у Норфолку у Вирџинији.

Historic moment @NATO HQ – the flag of North Macedonia was raised in a special ceremony to mark the country's accession to #NATO.







