У Београд стигао још један авион са медицинском помоћи из Кине (ФОТО)

Авион који је полетио из Шангаја слетио је на београдски аеродром "Никола Тесла" у 16.10 часова, јавио је РТС.

Кина је од почетка епидемије вирусом корона више пута испоручила велику количину медицинске помоћи Србији.

Ponosan na naš tim koji svakoga dana obezbeđuje neophodnu pomoć za našu Srbiju. Hvala! @airserbia #COVID19

