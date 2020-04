Џонсон: Тестирањем до рјешења загонетке вируса корона (ВИДЕО)

Он се јавности обратио у видео-снимку на свом Твитер налогу, након што је објављено да је у Енглеској тестирано само 2.000 од укупно пола милиона радника Националне здравствене службе на терену.

Here's an update to bring you up to speed on some of the things that we are doing to protect our NHS.



We will beat coronavirus together by staying at home, protecting our NHS and saving lives. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/FOYfvzlQPC