Изабран нови лидер Лабуристичке странке у Великој Британији

- Честитке Киру Стармеру, новом лидеру лабуриста - навела је странка на Твитеру.

Готово 600.000 чланова Лабуристичке странке, главне опозиционе формације у Великој Британији, било је позвано да путем поште и електронске поште изабере насљедника Корбина кога је на парламентарним изборима у децембру побиједио конзервативац Борис Џонсон.

Стармер (57) који је на унутарпартијским изборима сматран фаворитом, посланик је Лабуриста и бивши адвокат специјализован за људска права, а био је и тужилац.

Имао је двије противкандидаткиње: Ребеку Лонг-Бејли (Ребецца Лонг-Баилеy, 40) и Лизу Ненди (Лиса Нандy, 40).

Правник Кир Стармер (Кеир) изабран је за новог предсједника Лабуристичке странке у Великој Британији, чиме је наслиједио Џеремија Корбина, саопштено је данас у Лондону.

It’s the honour and privilege of my life to be elected as Leader of the Labour Party.



I will lead this great party into a new era, with confidence and hope, so that when the time comes, we can serve our country again – in government. pic.twitter.com/F4X088FTYY