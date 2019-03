Дип парпл 6. децембра у Београду

Енглески рокери, предвођени Јаном Гиланом одржали су спектакуларни наступ 2014. године у Арени пред више од 10.000 љубитеља рокенрол звука.

Smoke on the Water, Black Night, Hush, Highway Star, The Mule и други хитови из каријере бенда дуге скоро пола вијека, поново ће одјекнути Ареном.

Прије двије године, рок иконе су започеле "Long Goodbye" турнеју, за коју су планирали да буде посљедња у њиховој богатој концертној каријери.

Због огромног интересовања милиона обожаваоца широм свијета, Дип парпл ће у оквиру турнеје поново посјетити неке земље, а Србија је једна од њих.

Дип парпл је један од најутицајнијих хард рок састава свих времена.

Бенд је настао у Хертфорду 1968. године и од тада је утицао на бројне рок и метал бендове, међу којима су и Ајрон мејден, Металика, Моторхед, Бон Џови, Аеросмит, Пантера, Ганс енд роузис...

Њихове име је у Гинисовој књизи рекорда као "најгласнији бенд на свијету" и један су од концертно најактивнијих бендова у историји рокенрола.

Бенд је 2016. године ушао и у Рокенрол кућу славних.

Дип парпл се сматрају пионирима хеви метал звука и аутори су најпознатијег рифа у историји рокенрола – Smoke on the Water са албума Machine Head.

Објавили су 20 студијских и 34 концертна албума, 27 комплилација "најбољих пјесама", а недавни извјештаји показују да је Дип парпл продао преко 100 милиона копија својих албума широм свијета.