Додик и Вучић са Андријом Мандићем у Нишу

У разговорима је учествовао и председавајући Предсједништва БиХ Милорад Додик.

- Предсједник Србије Александар Вучић и предсједавајући Председништва БиХ Милорад Додик разговарали су данас у Нишу, након приказа способности ВС и МУП, поводом Дана побједе, са лидером Демократског фронта Андријом Мандићем о актуелној политичкој ситуацији у региону - стоји испод фотографије на инстаграм налогу "Будућност Србије".

Мандић је одлуком Вишег суда у Подгорици у четвртак осуђен на пет година затвора због повезаности са догађајима на изборни дан у Црној Гори, октобра 2016. године, који та држава сматра покушајем државног удара.

Суд је прогласио кривим и Милана Кнежевића, такође припадника опозиционог Демократског фронта.

Мандић и Кнежевић су, након пресуде, позвали председника Србије Александра Вучића и предсједавајућег Предсједништва БиХ Милорада Додика да прекину комуникацију са "анти-српским властима у Црној Гори".

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i predsedavajući Predsedništva BiH Milorad Dodik razgovarali su danas u Nišu, nakon prikaza sposobnosti VS i MUP povodom Dana pobede, sa liderom Demokratskog fronta Andrijom Mandićem o aktuelnoj političkoj situaciji u regionu.

A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) on May 10, 2019 at 4:25am PDT