Човјек сишао са Ајфелове куле, убјеђивање трајало шест сати (ВИДЕО)

Чланови специјалне планинарске јединице ватрогасаца и полицијски преговарачи на крају су наговорили човека да се преда, рекао је један париски полицијски званичник. Он је рекао да је човјек под контролом и ван опасности.

Управа здања саопштила је да ће Ајфелова кула бити отворена данас као обично и обећано је да ће људима који су имали резервисане карте бити враћен новац.

Безбједносни агенти примјетили су човјека како се пење са другог нивоа рано поподне, што је онда покренуло евакуацију 2.500 посјетилаца споменика, саопштила је компанија која управља Ајфеловом кулом.

Човјек је на крају престао да се пење одмах испод трећег нивоа који је највиши ниво куле високе 324 метара, и остао је тамо. За сада се не зна који је мотив његовог пењања и власти нису откриле његов идентитет.

Сатима је трајало убјеђивање са њим, могао је да се види човјек обучен у црвено како са њим разговара.

HAPPENING NOW: The Eiffel Tower has been closed to visitors while someone attempts to scale its side. https://t.co/OVsO4Kewe8