Ђоковић рутински до трећег кола Вимблдона! (ВИДЕО)

По сетовима је било 6:3, 6:2, 6:2. Меч је трајао сат и по.

За то вријеме Ђоковић је направио 12 ас удараца, имао је 35 директних поена, а искористио је седам од 13 брејк лопти.

A step closer to a fifth #Wimbledon title.



Last year’s champion @DjokerNole is a comfortable second round winner over Denis Kudla pic.twitter.com/ddEPCSCgbn