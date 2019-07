Пожар на Зрћу стављен под контролу, али није потпуно угашен (ВИДЕО)

Ватра је гутала борову шуму, а гашење отежавала јака бура која дува на том подручју. Борба с буктињом трајала је сатима, а према посљедњим информацијама пожар је јутрос стављен под контролу, али није потпуно угашен.

На терену су припадници ЈВП-а Задар, ДВД-а Пољана и ватрогасци Личко-сењске жупаније те два канадера, јавља портал Индекс.

Пожар под контролом, али није угашен

Око 9 сати о пожару се огласила и полиција.

- 16. јула у 1:15 сати Жупанијски центар 112 Госпић запримио је дојаву о пожару на отвореном простору у мјесту Новаља код Зрћа на отоку Пагу - саопштено је из полиције.

Пожаром је захваћено високо раслиње и борова шума у близини границе са Задарском жупанијом. Пожар је угрожавао објекте (клуб Папаја и Calypso у близини плаже) те је ради великог броја људи организована евакуација тог подручја ради њихове сигурности. На интервенцији гашења пожара учествујуДВД Новаља те додатне снаге из Задарске жупаније ДВД-а Паг, Колан, Повљана, ЈВП Задар, Државна ватрогасна интервенцијска јединица Задар и ДВД Ражанац, а током јутра стигле су и додатне снаге из Личко-сењске жупаније: жупанијски ватрогасни командир, ЈВП Сењ, ДВД-а Оточац и Бриње.

На пожаришту је тренутно 64 ватрогасаца с 21 ватрогасним возилом. У 6:10 сати на пожариште су стигла и два канадера, а послије 7:00 сати на пожариште је био упућен и трећи канадерр. Пожар је и даље активан, али нема више опасности за људе и објекте.

- Сва три канадера враћена су у базу. Пожар је под контролом ватрогасаца те се ради на догашивању. Сви туристи и запосленици клубова који су се налазили на Зрћу су евакуисани. Саобраћај се одвија уз регулацију полиције - наводи се у саопштењу.

Међу мјештанима се прича како је пожар подметнут, али полиција за сада не жели коментарисати те тврдње. Откривају само да је на терену неколико десетака полицајаца.

It's a whole forest fire at #freshisland pic.twitter.com/TRSGDIegTG