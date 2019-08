Пола вијека од историјског преласка Битлса преко зебре

Лондонски студио испред којег се налази пјешачки прелаз са чувене фотографије, свечано је обиљежио педесетогодишњицу њеног настанка уз присуство великог броја случајних, али и намјерних пролазника.

На приједлог Пола Макартнија, шкотски фотограф Ијан Макмилан намјестио је 8. августа 1969. године свој апарат на средини пута и снимио укупно шест фотографија за 10 минута, колико је добио времена од полицајца који је зауставио саобраћај испред пјешачког прелаза.

Послије детаљне анализе за коју је користио чак и лупу, Макартни је за омот 11. студијског албума изабрао фотографију на којој чланови групе прелазе улицу с лијеве на десну страну.

Колону Битлса предводи Џон Ленон, иза њега је бубњар Ринго Стар, а иза Ринга Макартни, па Џорџ Харисон.

Сви су различито обучени, а само је Макартни бос. Интересантно је и да је Макартни једини којем је у моменту фотографисања десна нога у искораку испред лијеве.

Ове специфичности, теоретичари завјере користили су као један од доказа за чувену легенду да је прави Макартни мртав и да га је у групи замијенио двојник.

По идеји креативног директора издавачке куће, фотографија је искоришћена за омот албума без натписа имена групе и назива албума.

Иако издавачи нису били одушевљени приједлогом, Џон Кош је одбранио своју тезу да је планетарно популарној групи назив на омоту албума непотребан.

Тако је "Еби роуд" остао једини албум Битлса објављен у Енглеској који на омоту нема препознатљиви лого ни назив албума.

Иза четворице Битлса, на фотографији се виде аутенично паркирани аутомобили станара околних зграда, а најближа у кадру је бијела "буба".

Недуго по објављивању албума, регистарска таблица са ознаком ЛМW 281Ф, украдена је са аутомобила. Буба је 1986. године продата на аукцији, а 2001. изложена је у Фолксвагеновом музеју у Њемачкој.

Албум "Еби роуд" посљедњи је који су Битлси на окупу снимили, иако је "Let it be" објављен послије њега.

За време снимања албума, радни назив му је био "Еверест" по произвођачу цигарета које су сарадници у студију пушили. Идеја је била да чланови бенда одлете на Хималаје како би снимили прикладу фотографију за омот.

Због превеликих трошкова и журбе да се албум заврши, Битлси су одустали од компликоване идеје. Урадили су најједноставнију ствар коју су могли – изашли испред студија и направили најпознатију фотографију за омот албума свих времена.