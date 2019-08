Свијет и даље стрепи и гледа катастрофу у Амазонији (ВИДЕО)

Запрепашћујући снимци из свемира, дим који се диже над Амазоном, не остављају равнодушним док пламен неконтролисано гута кишне шуме које стварају више од 20 одсто кисеоника на планети.

Велико повећање броја пожара, 83 одсто у односу на претходну годину, догађа се усљед сјече шума, како је саопштила бразилска свемирска агенција.

Бразилски предсједник Жаир Болсонаро рекао је да Влади Бразила недостаје ресурса да се избори са тим.

Према организацијама за заштиту животне средине и истраживачима, пожаре у Амазонији изазвали су сточари и дрвосјече који, охрабрени пословном политиком предсједника Жаира Болсонара, желе да прокрче и искористе земљу.

From the other side of Earth, here’s the latest on the Amazonia fires



Produced by @CopernicusEU’s atmosphere monitoring service, it shows the smoke reaching the Atlantic coast and São Paulo



DATA HEREhttps://t.co/Q6qzFdPfIT pic.twitter.com/aJKU2YwRpJ