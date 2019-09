Фејсбук сакрива лајкове: Смањује осјећај анксиозности и депресије

Тестирањем би требало да се утврди да ли нови приступ бројању лајкова утиче на цијелокупно стање корисника, па ако се покаже да се без бројања лајкова код корисника повећава осећај довољности функција би требало да стигне и у друге дијелове свијета, преноси Б 92.

Власници ће и даље бити у могућности да кликну на лајкове, и тако провјере коме се све неки пост допада, али број лајкова више неће бити видљив у Њуз фиду.

