Пронађен доказ да неандерталци нису били примитивци (ФОТО)

Откриће је још један доказ да неандерталци нису били примитивци.

Откриће је промијенило поглед научне заједнице о култури неандерталаца.

Огрлица је направљена је прије 39.000 година.

Last of its kind: Bird bone 'part of Neanderthal necklace' https://t.co/PqNNkWn9wg pic.twitter.com/8slhYoPun2