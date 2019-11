Брнабић-Си Ђинпинг: Захвалност за подршку територијалном интегритету (ФОТО)

Брнабићева и кинески предсједник разговарали су данас у Шангају о билатералним, економским и политичким односима, као и сарадњи Србије и Кине у оквиру механизма "Појас и пут", пренијели су београдски медији.

Брнабићева је претходно разговарала са представницима кинеских компанија "Хуавеј" и "Хбис", као и Банке Кине, чиме је започела вишедневну посјету тој земљи гдје ће учестовати на другом међународном увозном "Експо" сајму.

Сусрет са председником НР Кине Си Ђинпингом у Шангају. Наш циљ је јачање традиционалног пријатељства и сарадње са Кином.



Honoured to meet with President Xi Jinping in Shanghai. We look forward to working with China towards increased prosperity for our citizens.



pic.twitter.com/fjyygYeO1o