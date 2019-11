Промовисан мобилни планетаријум вриједан 70.000 КМ (ФОТО)

Средства од 70.000 марака за набавку планетаријума обезбиједило је Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво.

Набавком планетаријма створена је могућност да се природне науке промовишу међу младима, нарочито у основним и средњим школама. На Природно- математичком факултету увјерени су да ће настава бити унапријеђена зхахваљујући набавци палнетаријума.

Декан Природно-математичког факултета у Бањалуци Горан Трбић рекао је да је набавком планетаријма створена могућност да се природне науке промовишу међу младима, нарочито код дјеце основних и средњих школа.

- Осим симулације васионе и кретања планета и небеских тијела, планетаријум можемо користити и за унапређење наставе из области физике, географије, геодезије и просторног планирања - рекао је Трбић.

Ректор Универзитета у Бањалуци Радослав Гајанин изразио је захвалност ресорном министарству јер је омогућило набавку планетаријума, који ће од сада бити у сталној поставци Природно-математичког факултета у Бањалуци.

- С обзиром да до сада нисмо имали планетаријум, овај ће од сада служити како студентима, тако и грађанима Републике Српске, те сам сигуран да ће веома допринијети развоју науке, али и потенцијала које наши студенти имају - рекао је Гајанин.

