Има само шест година, а већ је два пута освојила Килиманџаро (ФОТО)

Подвиг малене, али снажне Ешлин Мендрик, задивио је и искусне планинаре. Дјевојчица је одбила било какву помоћ током успона до висине од 5.895 метара. Иначе, до врха Ухуру, стигне тек двије трећине свих који ка њему крену.

Толико је уживала у успону да се Ешлин двије недјеље касније, поново попела на врх Танзаније другачијим путем. Она се нада да ће једног дана освојити и Монт Еверест.

Ешлин је из Западног Сасекса и на експедицији је била је у пратњи мајке Викторије и једанаестогодишњег брата Николаса. До врха је стигла 29. септембра, што је поновила 13. октобра.

Први успон трајао је шест дана, а други пет.

- Ешлин је оборила рекорд који је држала Монтана Кини из САД, и која је прошле године, до врха стигла, са седам година и десет мјесеци. Поносна сам на своје дијете, било је то невјероватно искуство - рекла је Ешлинина мајка Викторија.

Најмлађа особа која се попела на Килиманџаро је Колтон Танер из Новог Мексика, који је 2018. године, врх освојио са шест година и мјесец дана и који је тада само неколико мјесеци био млађи од Ешлин, која ипак сада држи рекорд у женској конкуренцији.

