Поново земљотрес у БиХ (ФОТО)

Она је навела да је земљотрес регистрован у 9.56 часова и појаснила да потреси до пет степени по Меркалијевој скали не могу причинити неку материјалну штету.

На сајту Европско-медитеранског сеизмолошког центра објављено је да је земљотрес јачине 3,9 степени Рихтерове скале регистрован јутрос шест километара јужно од Читлука, односно 21 километар југозападно од Мостара на дубини од 10 километара.

Земљотрес се осјетио и у Хрватској, односно на подручју Дубровника.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M3.9 in Bosnia and Herzegovina 42 min ago pic.twitter.com/Fgxtwy0tWg