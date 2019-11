Стрмоглави лет изнад кратерa величанственог вулкана (ВИДЕО)

С обзиром да се налази на ободима пацифичке, евроазијске, и аустралијске тектонске плоче, у Индонезији се налазе бројни вулкани. Има најмање 150 активних вулкана, а неки су познати по разорним ерупцијама. Ерупција супервулкана Тоба, пре отприлике 70.000 година, била је једна од највећих ерупција икада, и представљала је глобалну катастрофу.

Драматично спуштање обронцима активног вулкана снимио је искусни шпански сниматељ Андрес Агуиљера Мориљас, специјализован за снимање дроном. Он је на друштвеним мрежама објавио невероватне снимке подручја изнад вулкана Ијен у Источној Јави (Индонезија).

Кратер овог вулкана, висок више од 2.700 метара, познат је по богатим наслагама сумпора. Овај елемент се користи у производњи детерџената и ђубрива. Рудари, сакупљајући руду која се налази на овим веома стрмим обронцима, често доспијевају у ризичне ситуације.

We woke up at 00:30am to climb this volcano before dawn. It was an incredible experience! -> Sulfur is always on fire and at night you can see blue fire. The lake you see has a 0.1pH, just mind blowing. Miners work infrahuman conditions to take sulfur and sell it for a few cents. They carry 80kg in slippers without breathing masks... . . @andriu_fpv #antimatterframes #drones #drone #fpv #indonesia #ijencrater #nature #naturelovers #dronephotography #dronestagram #fpvracing #cinematography #cinematic #volcano #acid #clouds #andriu_fpv #dji #volcano #gopro #goprohero8

