Издвајања за науку повећана, али и даље испод европског просјека (ФОТО)

- У земљама окружења издвајања за те намјене су, такође, испод европског просјека и, ако желимо направити веће искораке, мора се нешто урадити и на том пољу - рекао је Марчић на отварању 9. Фестивала науке у Бањалуци који организује Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво Републике Српске.

Он је навео да је у цијелој Европи тренд популаризације науке како би се што више младих опредијелило за техничке факултете који су кључни за развој привреде.

- На фестивалу имамо представнике различитих факултета, института и средњих школа и надамо се да ће виђени експонати оставити трага на младима и да ће их то опредијелити да се у будућности баве науком - рекао је Марчић.

Отворили смо Фестивал науке!



