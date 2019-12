Преминула пјевачица групе "Роксет"

- Са великом тугом објављујемо да је наша највећа и највољенија умјетница отишла. Мери Фредериксон умрла је у јутарњим сатима 9. децембра - наводи се у саопштењу њене породице.

У саопштењу се додаје да је узрок смрти повезан са њеном ранијом болешћу. Познато је да се она лијечила од тумора на мозгу 2002. године.

Фредериксонова је била пјевачица, ауторка пјесама, пијаниста и сликарка.

Најпознатија је по формирању групе "Роксет" са Пером Геслеом 1986. године. Њихове пјесме "Listen to your heart" и "It must have been love" биле су прве на музичким листама у новембру 1989. и јуну 1990. године.

Лист Експресен наводи да иза ње остају муж Микаел Бољос и двоје дјеце, кћерка Ињез и син Оскар.