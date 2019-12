У 2019. откривена 71 нова врста биљака и животиња (ФОТО)

Научници су их пронашли у неким најудаљенијим регионима планете Земље, на пет континената и три океана.

Листа новоописаних врста укључује 17 врста риба, осам врста биљака, шест морских пужева, пет паукова, четири врста јегуља, три врсте мрава, двије врсте ража, исто толико оса, маховина, корала и гуштера.

Научници су пливали и ронили по најдубљим океанима, трагали кроз пустиње и шуме у потрази за никад виђеним, односно до сада неописаним животним облицима.

Међу новим врстама је и риба названа ваканда, пронађена у станишту које је 60 метара испод површине океана поред обале Танзаније, као и паук који настањује хрватске пећине.

У години која је за нама пронађена је и биљка бијелих цвјетова која је добила има trembleia altoparaisensis. Мијењајући често станиште, ова биљка је дуго била недосупна истраживачима за анализу и опис.

Међу новооткривеним рибама је и риба са мачјим очима, опасани гуштер лоциран у Анголи, јаркожути корал који настањује приобаље Калифорније, бодљикави морски пуж, паук из пустиње у Мексику Чихуахуан...

Scientists find 71 new species of plant and animal to add to the tree of life in 2019 https://t.co/qjAn5eVotx