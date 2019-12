Широм свијета одржан фестивал Деда Мразова (ФОТО/ВИДЕО)

Више хиљада људи обучени у црвене костиме Деда Мраза окупило се на Тајмс скверу у Нјујорку, поводом фестивала Сантакон.

Упркос хладноћи, Деда Мразови су пјевали, плесали и дјеци дијелили слаткише.

Santa Clauses are coming to town! But wait, let them have a drink first #Christmas



Crowds of "Santa" are gathering on a bar crawl in the #NYC Times Square for the annual #SantaCon, having fun before making charitable donations and visiting bars. pic.twitter.com/2EgscgzFZl