Објављена листа филмова који су највише зарадили у 2019.

На првом мјесту су Авенџерси, тачније "Endgame" који је остварио зараду од 2,8 милијарди долара широм свијета и тако преузео титулу филма с највећом зарадом свих времена. Слиједи га "Краљ Лавова" са зарадом од 1,6 милијарди долара.

Трећу позицију заузима "Spider-Man: Far From Home" са 1,13 милијарди долара, а четврто мјесто је још једно Марвелово остварење - "Captain Marvel" са 1,12 милијарди зарађених долара. Анимирани филм "Toy Story" са 1,07 милијарди долара заузима пето мјесто, а прати га "Aladdin" са 1,05 милијарди долара.

Иако се још увијек приказује у биоскопима, "Joker" је на ИМДБ страници проглашен најбољим филмом 2019. године. На овој листи заузима високо седмо мјесто уз зарађених 1,04 милијарде долара. Иза њега је нови наставак "Fast & Furious" франшизе "Hobbs & Shaw" са 759 милиона долара.

На деветом мјесту је "Frozen 2", који је још увијек у биоскопима, али је до сада остварио зараду од 742 милиона долара. Остале позиције заузели су:

"Ne Zha" (700 милиона долара) је на 10. мјесту, на 11. "The Wandering Earth" (699 милиона долара), 12. "How to Train Your Dragon: The Hidden World" (520 милиона долара), 13. "Maleficent: Mistress of Evil" (480 милиона долара), 14. "IT Chapter 2" (470 милиона долара), 15. "Pokémon Detective Pikachu" (432 милиона долара), 16. "The Secret Life of Pets 2" (429 милиона долара), 17. "My People, My Country" (423 милиона долара).

Посљедња три мјеста заузимају: "The Captain" са зарадом од 407 милиона долара, затим "Alita: Battle Angel" са 405 милиона долара и на крају "Godzilla: King of the Monsters" са 386 милиона долара.