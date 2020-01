Објављен снимак пада "Боинга 737" код Техерана (ВИДЕО)

У питању је украјински путнички авион типа "Боеинг 737" са 176 путника и чланова посаде који се срушио у Ирану одмах након полијетања.

На крају снимка види се бљесак који обасјава мрачно небо. То је наводно био тренутак пада "Боинга". Такође, он је подијелио на свом профилу и неколико фотографија с мјеста несреће које указују на то да је цијела љетјелица изгорјела.

#Breaking First footage of the Ukrainian airplane while on fire falling near #Tehran pic.twitter.com/kGxnBb7f1q