Ноле и екипа пјевају "Ко да ми отме из моје душе Косово" (ВИДЕО)

Након што су велики успјех у Аустралији прославили пјесмом "Ја те волим, ја те волим, ја те волим Србијо" на самом терену, славље се наставило и касније, и то пјесмом "Видовдан".

У видео-снимку који је постављен на званичном налогу АТП купа на Твитеру, види се и како Новак Ђоковић и Виктор Троицки пјевају "Марш на Дрину".

