Руска Анђелина Џоли звијезда Инстаграма (ФОТО)

Док неки корисници друштвених мрежа хвале невјероватан изглед руске љепотице и диве се њеној сличности са холивудском славном глумицом Анђелином Џоли, постоје и они који тврде да је њен изглед само производ пластичне хирургије.

Упркос чињеници да њених пратилаца тренутно има релативно мало (мање од 20.000), чини се да је све више људи почело да примјећује њен лијеп изглед и шарм.

Коментаришући фотографије које је објавила на мрежи, Алинини обожаваоци похвалили су њен изглед и замолили је да открије тајну своје љепоте.

Међутим, њено појављивање на друштвеним мрежама привукло је велики број критика у којима се истиче да је Алинин изглед само производ пластичне хирургије.

View this post on Instagram A post shared by Alina Tsarakhova (@ts8ali) on Jan 8, 2020 at 7:29am PST

Према локалним медијима, Царахова живи релативно скромним животом који се не може упоредити са гламуром холивудске познате личности. Царахова, како се наводи, већину дио свог времена посвећује одгајању сина.