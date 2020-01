Реализовати конкретне пројекте БиХ и Италије (ФОТО)

Тегелтија је истакао да је новоформирани Савјет министара у потпуности опредијељен за наставак европских интеграција и додао да процес придруживања ЕУ захтијева посвећеност и координацију свих нивоа власти, уз пуно уважавање уставних надлежности.

На данашњем састанку у Сарајеву разговарано је о политичкој и економској ситуацији у БиХ и региону, са нагласком на развој и унапређење привредне сарадње двије земље, као и о темама у вези са процесом европских интеграција, саопштено је из Савјета министара.

Саговорници су размијенили мишљења и о другим актуелним политичким темама, а амбасадор Минаси је пренио честитке премијера Републике Италије Ђузепеа Контија Тегелтији поводом преузимања нове дужности, додаје се у саопштењу.

First official meeting with the new President of the Council of Ministers of BiH, Zoran Tegeltija. Italy will keep working for better political, strategic and economic growth, especially for the youth.

