Вухан гради додатне болнице; Људи се на улицама руше од исцрпљености (ВИДЕО)

Здравствена комисија Вухана потврдила је да су болнице препуне због чега се убрзано граде додатне болнице, пише Вол Стрит Журнал. Истовремено, свјетски медији преносе снимке на којима се људи на улицама Вухана руше од исцрпљености.

Блокада улаза и излаза до сада је уведена у најмање десет градова у централном делу земље - у Вухану и у девет сусједних градова, међу којима су Хуанганг, Чиби, Синдјијанг, Сијантао. Сви припадају провинцији Хубеј, средишту заразе.

A man fall down before he can get a cure. The outbreak of virus seems out of control. pic.twitter.com/6czujQf76s

Болест је потврђена и у најмногољуднијим кинеским градовима Пекингу и Шангају, али и у околним државама. Случајеви заразе забиљежени су и ван Кине - у Хонгконгу, Макау, Тајвану, Тајланду, Сингапуру, Вијетнаму, САД, Јапану и Јужној Кореји, али већину тих људи чине они који или потичу из Вухана или су недавно били у том граду.

#BreakingNews: Chinese hospitals in several big cities are overwhelmed due to #coronavirus outbreak and can’t accept many patients. Some people are falling and dying on the streets. As Wuhan virus spreads across the country, China puts more cities on lockdown. pic.twitter.com/WdfElaRxQ3