Погинула и Брајантова кћерка (ФОТО/ВИДЕО)

Како је пренио новинар Адријан Војнаровски, Брајант је заједно са кћерком ишао на кошаркашку утакмицу када се хеликоптер срушио у Калабасасу.

Поред Кобија и Ђиђи, у хеликоптеру су били "још један играч и родитељ", написао је Војнаровски на Твитеру.

