Цвијановићева са Вилсоном и Говеном о безбједносним изазовима (ФОТО)

На састанку је разговарано актуелним безбједносним изазовима са којима се суочава Република Српска и БиХ, као и земље западног Балкана, те о војној будућности БиХ.

Предсједница Српске је изразила увјерење да ће досадашња сарадња са Сједињеним Америчким Државама у области безбједности бити настављена и у наредном периоду, како би ниво безбједности у Републици Српској и БиХ био подигнут на виши ниво.

У оквиру посјете Сједињеним Америчким Државама, Цвијановићева се јуче у Пентагону састала са командантом Националне гарде Мериленда, генералом Тимотијем Говеном.

На састанку је разговарано о могућностима за унапређење досадашње сарадње институција Српске и државе Мериленд, са посебним акцентом на цивилни дио сарадње који подразумијева вјежбе цивилне заштите, сајбер безбједност, те размјену студената и академског особља, саопштено је из Кабинета предсједнице Републике Српске.

.@USArmy Maj. Gen. Timothy E. Gowen, adjutant general for MD, met with Republika Srpska President Zeljka Cvijanovic at the Pentagon.



Republicka Srpska is one of two entities in Bosnia-Herzegovina, which is partnered with @MDNG under the @DeptofDefense State Partnership Program. pic.twitter.com/dNrGUTQxPz