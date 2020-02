Пуцњава код Франкфурта, повећао се број жртава (ФОТО/ВИДЕО)

Регионални радио јавио је да је до злочина дошло у наргила бару у центру града када је непозната особа отворила ватру, усмртивши девет особа.

Локлани медији јављају да је у међувремену пронађено тијело особе за коју се сумња да је извршила напад и то у његовом стану. На истом мјесту пронађено је још једно тијело.

BREAKING: Massive emergency response to what could be an ongoing attack at some sort in two cities in Germany. Reports of shootings in Hanau and Kesselstadt. At least 9 now reported dead, others injured: pic.twitter.com/tlmAV7ZGo3