Казањсамит одгођен због вируса корона (ФОТО)

У саопштењу на Инстаграму"наводи се да је самит одгођен у вези са саопштењима Свјетске здравствене организације о ширењу заразе.

В связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения чрезвычайной ситуации из-за вспышки новой коронавирусной инфекции Международный экономический саммит «Россия-Исламский мир: KAZANSUMMIT» @kazansummit переносится на более поздний срок. Ставьте уведомления на наши публикации, чтобы первыми узнать о дате его проведения. Безопасность и здоровье участников для нас – превыше всего! _________________________________________________ In connection with the announcement by the World Health Organization of an emergency due to the outbreak of a new coronavirus infection, the International Economic Summit "Russia-Islamic World: KAZANSUMMIT" @kazansummit is postponed to a later date. Turn on notifications on our publications to be the first to know about the date. The safety and health of participants are above all for us! #KazanSummit2020

A post shared by KAZANSUMMIT 2020 (@kazansummit) on Mar 3, 2020 at 10:56pm PST