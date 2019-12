Нови земљотрес у Невесињу (ФОТО)

Европски медитерански сеизмолошки центар објавио је да је епицентар земљотреса био 10 километара од Невесиња.

У Регионалном центру цивилне заштите за Срну је речено да у земљотресу није забиљежена материјална штета.

- Земљотрес овог интензитета не би требало да изазове штете на објектима, а становништво га може осјетити - додали су из овог центра.

Подрхтавање тла се осјетило на ширем подручју Херцеговине, Сарајева, Дубровника, те Далмацији и Црној Гори.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M4.0 in Bosnia and Herzegovina 45 min ago pic.twitter.com/gpjf6jid5v