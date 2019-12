Бањалука: Отворена Међународна конференција "Форвард" (ФОТО/ВИДЕО)

На овом скупу биће ријечи о информационо-комуникационим технологијама које су међу главним покретачима развоја, али и дигиталној трансформацији и концепту "паметних градова".

Конференцију организује Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво и Иновациони центар Бањалука.

The first international Forward conference, organized by the Ministry of Scientific and Technological Development, Higher Education and Information Society of Republic of Srpska and the Inovacioni Centar Banja Luka, has begun! We are in Banski dvor for two days!Come and visit us! pic.twitter.com/EBbUh6FhWZ