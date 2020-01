Тегелтија и Затлер о приоритетима за отварање преговора (ФОТО)

Тегелтија и Затлер разговарали су о приоритетима истакнутим у Мишљењу Европске комисије о захтјеву БиХ за чланство у ЕУ.

Мишљење идентификује 14 кључних приоритета које БиХ треба да испуни како би добила препоруку за отварање преговора о придруживању ЕУ.

Затлер је раније изјавио да је веома задовољан првим јавним обраћањем новоименованог предсједавајућег Савјета министара који је, како је навео, нагласак ставио на економске реформе, али и на потребу унапређења координације на нивоу цијеле БиХ.

Lively exchange with @Vijeceministara Chair Z. Tegeltija & EU Heads of Mission on work ahead for #BiH. Essential to pull up sleeves and start turning 14 key priorities from the @EU_Commission Opinion into action. #SaMišljenjaNaDjela pic.twitter.com/dZn14IWiF4