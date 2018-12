Дачић: Тражимо хитну сједницу СБ УН; Кризни штаб: Формирање војске пуцањ у мир

Званични Београд и Срби на Космету противе се иницијативи Приштинских власти.

14.15 - Србија ће данас затражити одржавање хитне сједнице Савјета безбедности УН због најгрубљег кршења резолуције СБ УН 1244 доношењем одлуке Приштине о формирању косовске војске, изјавио је министар спољних послова Србије Ивица Дачић.

14.10 - Одлука о формирању такозване војске Косова представља акт против мира и чин политичке агресије на нашу земљу, изјавио је данас директор Канцеларије за КиМ Марко Ђурић.

13.45 - Гласање у парламенту самопроглашеног Косова о оснивању косовске војске не смије бити искоришћено за ескалацију тензија у региону, саопштено је из Министарства спољних послова Њемачке. Портпарол Министарства Рајнер Бројл назвао је Косово "сувереном земљом која, као таква, има право да оснује редовну војску".

13.35 - Портпаролка ЕУ Маја Коцијанчич поновила је у Бриселу да промјена мандата косовских безбједносних снага може бити спроведена само у инклузивном и постепеном процесу који је у складу са косовским уставом.

13.30 - Студенти у сјеверном дијелу Косовске Митровице својеврсним перформансом су "сахранили" међународно право, Повељу УН, Резолуцију СБ УН 1244 и Војно-технички споразум из Куманова, изражавајући тако протест због одлуке Приштине.

Они су започели перформанс „посмртном поворком“ од студентске мензе до зграде Унмика и ОЕБС-а.

Студенти су носили примерак Повеље УН, Резолуције СБ УН 1244 и Војно-техничког споразум из Куманова, као и лист на којем је писало "међународно право".

13.25 - Потпредсједник Српске листе Игор Симић истакао је да је порушен сваки правни акт на КиМ, али и међународно право те поручио да ће се жалити Уставном суду Косова иако не очекује да тај суд заштити права Срба. Симић је на ванредној конференцији за новинаре рекао да Српска листа није жељела да учествује и буде присутна током гласања јер како је рекао нису жељели да дају легитимитет одлуци Приштине.

13.15 - Предсједница Народне скупштине Србије Маје Гојковић изјавила је да одлука привремених институција у Приштина о формирању тзв. војске Косова представља бруталан чин кршења Резолуције СБ УН 1244. Додала је и да је одлука у директној је супротности са свим релевантним регионалним споразумима.

"Оваква пријетња миру и стабилности региона не смије да остане без одговора међународних институција, а прије свега оних чија је непосредна одговорност да се старају о очувању правног поретка и гарантовању безбједности свих грађана КиМ", закључила је Гојковићева.

12.50 - Премијер самопроглашеног Косова Рамуш Харадинај, рекао је новинарима, након усвајања сета закона, који иницирају трансформацију КБС у тзв.војску, да ће њени припадници бити распоређени по цијелом Косову, на југу и сјеверу.

Уз честитку грађанима, он је рекао да нема разлога за забринутост.

12.45 - САД подржавају постепену транзицију безбједносних снага Косова у војску, као суверено право самопроглашене републике, саопштено је из Амбасаде САД у Приштини. Амбасада је на својој интернет страници оцијенила да је данашња одлука први корак ка развијању њених способности.

12.30 - Оштре реакције из Београда због трансформације КБС у војску

12.15 - Предсједник Српске листе Горан Ракић рекао је на конференцији за новинаре да је одлуком Приштине о трансформацији КБС у војску нападнут мир на Космету и да је најгрубље погажена резолуција УН 1244 којом се предвиђа да је једина оружана формација на КиМ Кфор.

"У име Кризног штаба локалне самоуправе све четири општине на сјеверу, позивам Србе на суздржаност, без обзира гдје живе, да не насједају на провокације, јер ће их бити", рекао је Ракић.

12.10 - Пред очима цијелог света погажена резолуција 1244, Кумановски споразум и међународно јавно право, поручује предсједник Српске листе Горан Ракић. Додаје да су нападнути мир, стабилност и сигурност на КиМ.

12.07 Генерални секретар НАТО Јенс Столтенберг рекао је данас да жали што је косовски парламент донио одлуку о трансформацији Косовских безбједносних снага упркос забринутости Алијансе.

I regret that the decision to initiate a change of the Kosovo Security Force mandate was made despite the concerns expressed by #NATO. All sides must ensure that today’s decision will not further increase tensions in the region. Read my statement here: https://t.co/a75hfdc0hw